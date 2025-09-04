Schwoch: "Io metto il Milan come outsider dietro Napoli e Inter"

L'ex attaccante Stefan Schwoch, ai microfoni di TMW Radio, ha parlato così del centrocampo del Milan: "Rabiot è un giocatore incredibile che può spostare gli equilibri se sta bene. Ci vuole equlibrio nella squadra, non puoi chiedere per esempio a Modric di fare le due fasi. Serve gente di struttura, che sa anche interdire e Rabiot sa fare anche le due fasi. Ce ne sono tante di soluzioni. Loftus-Cheek ti dà forza, centimetri. Io sono convinto che Allegri, come ha sempre fatto, troverà la quadra. Io metto il Milan come outsider dietro Napoli e Inter.

Come costruirlo allora? Devi sfruttare sempre la parte migliore della squadra, e il Milan ce l'ha dalla metà campo in su e deve trovare questo equilibrio. Allegri ha sempre giocato con la difesa a tre o quattro e c'è stato sul mercato una carenza di esterni. A meno che non veda qualcuno da adattare, ma non puoi fare così tutto l'anno".