Scommesse, Corona: "Domani un nuovo nome dopo Fagioli: ora gioca all'estero e scommetteva sulla sua squadra"

Un nuovo caso scommesse ha colpito il calcio italiano con il centrocampista della Juventus e della nazionale Nicolò Fagioli finito nell'occhio del ciclone. Fabrizio Corona, collaboratore per il neonato sito dillingernews.it, ha rivelato a TV Play non solo qualche retroscena sul centrocampista della Juventus ma anche su altri giocatori che nelle prossime settimane, a partire da domani svelerà. L'intervento di Corona: "Ho dato questa notizia cinque mesi fa (di Fagioli, ndr) di cui ho tutte le carte. Fagioli era inguaiato perché scommetteva da tantissimo tempo e aveva debiti con gente pesante serba, si trova tutto nella mia pagina Telegram: è stato messo in panchina per motivi diversi dalla realtà dei fatti. La Juventus lo sapeva e non ha denunciato sapendo che il giocatore era ludopatico e scommetteva da un anno intero. Quindi c'è anche la responsabilità giuridica da parte della società. Detto questo, Fagioli non è l'unico che fa questo nel campionato italiano, tra i giocatori in attività. Io nell'arco delle prossime settimane, a partire da domani, comunicherò il secondo calciatore coinvolto, molto più famoso di Fagioli, che attualmente gioca all'estero e che non solo scommetteva ma lo faceva sulla propria squadra mentre era in panchina e mentre giocava. Questo ha una rilevanza penale e civile diversa dal caso Fagioli. Poi ogni settimana vi faccio un nome".

In una storia Instagram Corona ha rincarato la dose: "Domani, ore 18, secondo giocatore famosissimo coinvolto nel calcioscommesse. Ma una roba molto grave, altro che Fagioli: giocatore molto importante". Nella didascalia che fa da corredo alla storia Instagram si fa riferimento a un giocatore "importantissimo della Nazionale".