Scomparsa Maradona, Weah: “Abbiamo perso una leggenda e un'icona”

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - "Abbiamo perso una leggenda e un'icona": inizia così il messaggio di cordoglio del presidente della Liberia ed ex campione di calcio, George Weah, che ricorda Diego Armando Maradona via Twitter. "A nome del governo e del popolo della Liberia e a mio nome, desidero porgere le più sentite condoglianze alla famiglia, al popolo argentino e a tutti gli amanti del bellissimo gioco [del calcio] per la morte del Grande Diego Maradona. La sua straordinaria storia di ragazzo che si è liberato dal giogo della povertà e ha usato la sua maestria nel calcio per portare gioia, ha ispirato milioni di persone. Possa la sua anima riposare in una pace perpetua", ha concluso. L'attuale presidente della Liberia è stato uno dei più grandi calciatori africani di tutti i tempi. Weah ha infatti vinto nel 1995 il titolo di Fifa Player of the Year e il Pallone d'oro, primo calciatore non europeo a vedersi attribuito il premio l'anno in cui giocava nel Milan. (ANSA).