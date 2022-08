Sconcerti: "Milan, a centrocampo bisogna trovare una soluzione"

MilanNews.it

Carlo Pellegatti, in un video sul suo canale YouTube, ha intervistato il noto giornalista Mario Sconcerti. Queste le sue dichiarazioni e il suo pensiero sul Milan visto a Bergamo: “Io credo che Bergamo abbia messo più in evidenza che con l’Udinese, ma le tracce c’erano state anche contro l’Udinese, una piccola lacuna che rischia di diventare strutturale, ovvero l’inferiorità numerica a centrocampo. Il Milan in questo momento sta giocando con due centrocampisti fissi, Tonali e Bennacer, più Diaz che è un trequartista. Gli altri, soprattutto le piccole/medie, giocano con tre centrocampisti più due mezze punte che tornano. Questo si è visto soprattutto nel primo tempo di Bergamo, quando l’Atalanta non ha giocato alla solita maniera ma ha messo due mezze punte dietro Zapata. A quel punto chi doveva marcare le mezze punte? La risposta normale dovrebbe essere uno tra Bennacer e Tonali. Ma se Bennacer e Tonali hanno quel tipo di compito lasciano liberi gli altri centrocampisti. A me sembrava che giocare Diaz, Leao, Messias e un centravanti desse molta forza offensiva però ti togliesse molto dal punto di vista del controllo della partita. Era successo qualcosa di simile anche contro l’Udinese. Bisogna trovare una soluzione: che sia un sostituto di Kessie o un centrocampista avanzato completo sotto questo aspetto”.