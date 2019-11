Sconcerti: "Se metti Piatek in una squadre che gira poi gira anche lui"

Intervenuto durante "Maracanà" su TMW Radio, Mario Sconcerti ha parlato così di Piatek: "Vorrei sapere quale attaccante sta giocando bene al Milan. Se lo metti Piatek in una squadra che gira, gira anche lui. Lo ha fatto vedere lo scorso anno. Dare a Piatek la responsabilità del Milan mi sembra eccessivo. Darlo via in prestito? Ha 25 anni, è uno su cui puntare ancora".