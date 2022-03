Sconcerti sul CorSera: "Il Milan è la squadra più regolare, ma ora deve accelerare"

MilanNews.it

In merito alla corsa scudetto, Mario Sconcerti ha scritto sulle pagine odierne del Corriere della Sera: "In fondo a questo viaggio le conclusioni sono cinque: lo scudetto si vince intorno agli 81 punti. Cioè molto pochi. Basta ricordare che l’ultimo Napoli di Sarri con 91 punti arrivò secondo. Altra conclusione: nemmeno il netto miglioramento della Juve consente di pensare allo scudetto. Terzo, il Napoli è sulla strada del quarto posto. Quarto, l’Inter è ancora in vantaggio su tutti, sia pure di pochi decimali. Quinto, il Milan è la squadra più regolare, ma di una regolarità che non basta. Serve una piccola accelerazione".