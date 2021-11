Sconcerti sul CorSera: "Le sorelle sono rimaste in 4. Milan stanco, passo avanti del Napoli"

Il direttore Mario Sconcerti, all'interno del Corriere della Sera, ha, come sempre, analizzato le gare di Serie A il giorno dopo la conclusione del 14° turno, in particolare Milan-Sassuolo e Napoli-Lazio. Questi alcuni estratti del suo commento: "Sono rimaste 4 squadre delle 7 che avevano cominciato. Sono Napoli e Inter, che hanno perso una sola partita, più Milan e Atalanta che ne hanno perse due. La Roma ne ha perse 5, è fuori statistica e non credo pensi a entrarci. In questa corsa ha fatto un passo avanti importante il Napoli per punti e capacità immediata di rimettersi in piedi. Ha giocato benissimo e vinto in un quarto d’ora in una partita dove Mertens ha dato spettacolo come ai vecchi tempi. [...] Nessuno scambia la palla alla velocità del Napoli. [...] È stanco il Milan. C’è una spiegazione pronta per questa stanchezza, la piccola incuria di Pioli che tiene fuori insieme Tonali e Kessie. Ma è una verità parziale. [...] Se vinci in Champions e perdi in campionato contro avversari medi, la diagnosi è chiara: sono le motivazioni a farti correre quando serve, il resto è un porto nella nebbia. [...] Gli errori ne hanno aperto gli spazi come sul primo gol e hanno mandato fuori simmetria l’intera manovra. Quando una squadra è stanca servono attaccanti gelidi. Il Milan in questo manca. [...] Senza responsabilità personali non c’è rimedio alla stanchezza, a parte il riposo. È stato un Milan lungo e largo contro un avversario geometrico fino alla perfidia con in più alcune individualità di grande rilievo. [...] Continueremo ad avere un bel campionato. Continua anche l’avventura mistica di Mourinho e la Roma. Le sue conferenze stampa hanno un sapore di sociologia un po’ grassa ma aderente allo scopo. La squadra lentamente cresce. Cresce anche l’Inter. Da un mese è la migliore ed ha ripreso il Milan. Ora comincia un’altra stagione per tutti".