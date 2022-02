Sconcerti sul CorSera: "Leao, più reti e cattiveria. Poi diventerà un fuoriclasse"

Mario Sconcerti, sulle pagine del Corriere della Sera, ha parlato così di Rafael Leao: "Leao è una seconda punta, prepara il gol agli altri e segna abbastanza per conto suo. Un secondo attaccante ideale. È in un momento di crescita, questo gli porta più continuità, sta facendo progressi su tutto. In fondo non ha ancora 23 anni, li farà a giugno. È possibile che fra un paio di stagioni sia uno dei migliori attaccanti del mondo. Dovrà però arrivare a segnare 12-15 gol a campionato. Oggi è a 6 in 20 partite. Leao ha una grazia rara nel gioco, quasi femminile. È un atleta gioioso, ha bisogno del bello, non c’è mai volgarità nel suo calcio. Infatti commette pochissimi falli. L’intreccio tra il suo andamento pieno di pause, di cambi di direzione, e la sua potenza atletica, lo rende un giocatore quasi imprendibile ad inizio azione e in progressione.È un piccolo spettacolo di coordinazione. È la sua abitudine all’esattezza che lo rende a volte vulnerabile. È come chiedesse una perfezione difficile da trovare con cura su un campo dove il pallone ha sempre una vita propria. Un po’ di cattiveria e continuità in più, e sarà molto vicino ai fuoriclasse".