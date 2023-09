Scudetto, la previsione di Pandev: "Dico Inter ma il Milan si è rafforzato"

Goran Pandev, ex calciatore dell'Inter e della Macedonia, è stato intervistato su Repubblica in vista della partita di questa sera tra Macedonia del Nord e Italia. Questa la sua previsione scudetto: "Dico Inter perché oltre a un undici super ha una gran panchina. Ma sono tutte lì: il Milan si è rafforzato, la Juve senza coppe è pericolosa e il Napoli è campione in carica"