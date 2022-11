Scudetto, last call per Juventus ed Inter? Inzaghi: "Manca ancora troppo alla fine"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Juventus-Inter sarà l'ultima chiamata per lo scudetto per chi perderà? Simone Inzaghi, pur sottolineando l'importanza della gara, non è d'accordo: "Mah, insomma... Sappiamo quanto conta ma sappiamo anche che mancano 25 partite alla fine, fra una settimana ci sarà la sosta per il mondiale e poi ci sarà più di un girone. Sappiamo quanto è importante, ma anche quanto manca fino alla fine. Domani è importantissima per entrambe, questo sì".