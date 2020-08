Season Review - Il vero Re Mida viene da Malmo

Può un giocatore trasformare una squadra? Un quesito che quasi sempre ricade sul no, ad eccezione per alcune figure che sovrastano l'ordine dei temi calcistici, a prescindere dall'età impressa sulla carta d'identità. Prima del ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan c'erano tanti dubbi: "E' troppo vecchio", "Riuscirà a fare la differenza?", "Operazione nostalgia", ecc... Lo svedese, a 38 anni, ha dimostrato di riuscire a fare la differenza sia sul piano tecnico sia sul piano fisico. Fondamentale prima e dopo il lockdown, autentico dominatore e guida per tutti i compagni. Non a caso, dopo il suo arrivo, tanti giocatori sono sbocciati completamente. In pochi pensavano che il Milan avrebbe dovuto sudare per trattenerlo anche la stagione successiva... Una permanenza che è ovviamente obbligatoria.

Re Mida, voto 8