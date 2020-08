Season Review - Kjaer, il gigante biondo che si è preso il Milan

Un'intuizione, nel mercato invernale, può cambiare le sorti di un'intera stagione ed anche delle successive. A gennaio, quando Massara pensò a Kjaer per rimettere in sesto la difesa rossonera, non mancarono ironie e perplessità: perché un giocatore scartato da Gasperini avrebbe potuto dire la sua al Milan? Lo "scambio" con Caldara sembrava favorire totalmente l'Atalanta, anche se lo ha fatto soltanto sulla carta. Il danese è diventato immediatamente titolare dell'undici di Pioli, comandando la retroguardia come se avesse sempre giocato in rossonero. Anche nel post lockdown, nonostante qualche problemino fisico, il classe '89 ha giganteggiato contro qualsiasi avversario, saltando una sola partita, SPAL-Milan, unico passo falso dei rossoneri dalla ripartenza. Kjaer è stato giustamente riscattato per 3.5 milioni dal Siviglia e, con tutta probabilità, sarà protagonista anche nella prossima stagione.

Nato pronto, voto: 7