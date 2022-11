Seconde squadre, parla il DS dell'Atletico Berta: "In Spagna le hanno tutti. Evitano prestiti poco attenti"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Intervenuto nel corso dello Juventus Next Gen Day, Andrea Berta, direttore sportivo dell'Atlético Madrid, ha affrontato il tema delle seconde squadre: "Sono molto importanti. In Spagna tutti i club hanno una seconda squadra, permettono di seguire i giocatori all'interno delle proprie strutture senza ricorrere a un prestito dove spesso non c'è attenzione ai particolari. Esistono anche le criticità come la gestione di giocatori più vicini alla prima squadra, accettare questa situazione richiede del tempo. Hanno bisogno di un aiuto, a livello di gestione serve qualcuno che li appoggi. Sono giocatori potenzialmente di grande livello che non sono ancora maturi per la prima squadra ma ne hanno il potenziale".