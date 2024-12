Secondo l'ex arbitro Lahoz l'atteggiamento di Vinicius: "Non fa bene allo sport"

Vinicius jr. comincia a infastidire seriamente la Spagna calcistica. L'attaccante brasiliano, secondo classificato al Pallone d'Oro 2024, è sempre nell'occhio del ciclone per i suoi atteggiamenti giudicati antisportivi; l'ultimo episodio è avvenuto durante la sfida contro il Rayo Valecano disputata lo scorso 14 dicembre (3-3): dopo aver ricevuto l'ennesimo cartellino giallo per protesta, si è rivolto verso i tifosi avversari indicando un "2" con le dita rivolte verso il basso, indicando probabilmente la possibilità che il Rayo possa retrocedere.

Un gesto che ha generato ovviamente grandi polemiche: "Dobbiamo esaminare la questione Vinicius: non fa bene allo sport”, ha detto Mateu Lahoz a Movistar. L'ex arbitro spagnolo, in pensione dal giugno 2023 dopo una carriera internazionale di tutto rispetto, in cui ha anche diretto la finale di Champions League del 2021, ha fortemente criticato l'atteggiamento del brasiliano, sottolineando che l'arbitro della partita avrebbe sbagliato nell'episodio che ha fatto arrabbiare Vinicius: "Lejeune ha commesso un errore tattico in cui la norma del vantaggio non ha funzionato, quindi avrebbe dovuto essere ammonito prima che Vinicius reagisse in questo modo per il mancato provvedimento disciplinare".

Il comportamento di Vinicius è stato denunciato anche dal presidente del Rayo, secondo il quale "questi atteggiamenti nei confronti del pubblico sugli spalti non dovrebbero verificarsi". Una serie di reazioni che, molto probabilmente, gli sono costate il Pallone d'Oro 2024.