© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Anche Clarence Seedorf, intercettato da Rai Sport a Doha, ha commentato la non partecipazione dell'Italia al prossimo Mondiale: "Fa male, non me l'aspettavo. Bisogna riflettere su cosa non sta andando bene. La Nazionale italiana ha comunque un gruppo giovane, che può crescere e farsi sentire a livello internazionale nei prossimi anni".