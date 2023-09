Sei pronto per giocare titolare? Jovic: "Non sono al 100%, dovrò lavorare per essere pronto"

Sei pronto per giocare titolare? Così Luka Jovic ha risposto alla seguente domanda nella conferenza stampa di presentazione: "Avrei bisogno di un po' di tempo, ma non so quanto tempo ho a disposizione. Non sono al 100% fisicamente, quindi dovrò lavorare con molto impegno per essere pronto per le partite. Ho iniziato a lavorare seguendo un programma particolare, faccio qualcosa in più rispetto al resto della squadra, altre meno".