Senza Italiano, sarà verificata la pista Massimiliano Allegri

Secondo le indiscrezioni degli ultimi giorni, Igli Tare, che sarà il prossimo Ds del Milan, avrebbe come primo nome della sua lista per il nuovo allenatore rossonero quello del tecnico del Bologna Vincenzo Italiano. La missione, però, è molto ardua perchè l'allenatore calabrese arriva da un'annata da sogno in Emilia e ha già avviato i colloqui per un potenziale rinnovo che lo blinderebbe all'ombra delle due torri. In tal senso da via Aldo Rossi non si può far altro che stare alla finestra.

Se questa strada non dovesse portare da nessuna parte, Igli Tare con Furlani e Moncada è già pronto a verificare la pista che porta a Massimiliano Allegri, tecnico che piace molto al dirigente albanese e che tornerebbe sulla panchina rossonera. Lo riporta la Gazzetta dello Sport che poi chiude citando anche un terzo nome, quello di Roberto De Zerbi in caso di addio al Marsigilia: anche per lui sarebbe un ritorno dopo essere cresciuto come calciatore nelle giovanili rossonere.