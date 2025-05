Amorin verso l'addio al Manchester: lo United pensa ad Allegri

(ANSA) - LONDRA, 23 MAG - La sconfitta nella finale di Europa League potrebbe essere costata a Ruben Amorin la panchina del Manchester United, che sta già vagliando una rosa di possibili sostituti tra i quali c'è anche il nome di Massimiliano Allegri. Secondo il tabloid Sun, dopo soli sei mesi il tecnico portoghese è molto vicino all'esonero: quintultimo in Premier League, e battuto dal Tottenham nella finale all-english di Bilbao. Risultati inaccettabili per la nuova proprietà dei Red Devils che sta valutando le prossime mosse: appare dunque tutt'altro che scontata la conferma di Amorin all'Old Trafford. Lo stesso Amorin ha dichiarato subito dopo la sconfitta del San Mames che sarebbe disposto a dimettersi, rescindendo il contratto che lo lega allo United senza avanzare richieste economiche, qualora il consiglio direttivo del club glielo avesse chiesto.

Nel frattempo, però, a Manchester è già tempo di pensare alla prossima stagione, e qualora Amorin venisse infine licenziato, non mancano i nomi eccellenti tra i candidati, a cominciare da quello di Josè Mourinho, già stato un biennio alla guida dello United. Un ritorno suggestivo che però secondo i rumors che circolano in queste ore sull'isola, è pur sempre meno probabile dello sbarco in Premier League di Allegri, il grande favorito secondo gli allibratori inglesi, definito in tempi non sospetti da Sir Alex Ferguson un "tecnico straordinario. Tra le possibili alternative anche Kieran McKenna, attuale allenatore dell'Ipswich, Oliver Glasner del Crystal Palace e l'argentino Mauricio Pochettino, oggi sulla panchina della nazionale statunitense e infine l'ex ct inglese Gareth Southgate. (ANSA).