Senza Maignan, in Champions League, il Milan ha per ora il solo Mirante come riserva

© foto di www.imagephotoagency.it

L'infortunio subito da Mike Maignan al polpaccio lo terrà lontano dai campi per 2-3 settimane, costringendolo a saltare probabilmente la doppia sfida di Champions League contro il Chelsea prevista per il 5 ottobre a Stamford Bridge e per l'11 ottobre a San Siro. In lista UEFA, come riserva, i rossoneri hanno iscritto il solo Antonio Mirante; non c'è spazio per Tatarusanu, mentre il giovane Jungdal è in lista B.