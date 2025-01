Serafini: "Al Milan manca un'anima, sono tre allenatori che dicono la stessa cosa"

vedi letture

Luca Serafini, noto giornalista, ha commentato così la vittoria del Milan in rimonta contro il Parma nel suo intervento in diretta a Sportitalia:

“Prendi i soldi e scappa era uno dei film del primo Woody Allen più interessanti. L’ho fatto a Como, l’ho fatto col Girona… Quando vince il Milan è sempre così, prendi i soldi e scappi. Ogni vittoria è un’impresa titanica, ogni vittoria è una scalata dell’Everest, il Milan si è crocifisso con le quattro partite contro Inter, Real e le due in Supercoppa, ma per il resto… Tu pensa che in Champions, dove ha 5 vittorie consecutive, non ha mai giocato bene, non ha mai vinto in scioltezza contro squadre nettamente inferiori. La Stella Rossa, lo Slovan Bratislava, il Girona… C’è evidentemente qualcosa che non funziona. Allora perché impazzisci per Camarda, Bartesaghi, Jimenez e Pavlovic? Perché questi danno l’anima.

Questo è quello che manca al Milan. Quando sono in condizione anche Fofana, Morata, Abraham e Reijnders danno l’anima, ma finisce lì. Manca un’anima qua, sono tre allenatori che dicono la stessa cosa, ognuno con toni e parole diverse. Ma Pioli, Fonseca e Conceiçao parlano di montagne russe, di frigorifero vuoto, di mentalità. Il problema rimane sempre quello lì. A questi problemi si sommano risse, concerti, ristoranti… Cazzate, non crederò mai alla cazzata di Conceiçao che si arrabbia per un concerto. Però tutte queste cose si sommano perché la società è molle, tenue. Queste cose vanno affrontate come quella di ieri (domenica, ndr), con la società che entra negli spogliatoi e parla con Conceiçao e con Calabria. Loro escono, si rivolgono alla stampa e spiegano l’accaduto”.