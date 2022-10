Serafini: "Bennacer è un elemento imprescindibile per questo Milan"

MilanNews.it

Intervenuto a Milan TV nel post-partita di Torino-Milan, Luca Serafini ha rilasciato queste dichiarazioni sul centrocampo rossonero: "Bennacer è un elemento imprescindibile per questo Milan. In mezzo al campo è mancato qualcosa. Pobega sentiva molto la partita contro il Torino ed ha giocato molto nervoso, così come Pellegri dall'altra parte".