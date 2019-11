Serafini: "Con un po' di cattiveria in più il Milan avrebbe potuto vincere contro il Napoli"

Luca Serafini, ai microfoni di Milan TV, ha commentato così il momento del Milan dopo il pareggio contro il Napoli: "Dopo Roma, Lazio e Juventus, anche contro il Napoli ha dimostrato di potersela giocare alla pari con le prime del campionato. Il problema è riuscire a mantenere la concentrazione per 95'. Secondo me contro il Napoli, con un po' di cattiveria in più, il Milan avrebbe potuto anche portare a casa la vittoria. Con Pioli la squadra gioca finalmente a calcio. La squadra deve imparare dai suoi errori, anche stasera ci sono stati dei black-out".