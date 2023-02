Serafini: "Forse non è una questione di modulo: c'è una condizine precaria di alcuni protagonisti"

MilanNews.it

Intervenuto a MilanTv, Luca Serafini ha commentato così la sconfitta nel derby dei rossoneri: "Qualcosa andava fatto, e Pioli lo ha fatto, ma alla fine sono i singoli che decidono. Nel primo tempo non c'è stato l'atteggiamento corretto, e qua viene da pensare che non è una questione di modulo... Nel secondo tempo gli aggiustamenti sono stati tanti ed è cambiato qualcosa, ma c'è una condizine precaria di alcuni protagonisti. Origi non è lontanto parente da quello conosciuto parente, da Krunic che è stato fuori per molto tempo, Messias, Calabria e Theo non hanno mai spinto".