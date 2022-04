Serafini: "In alcuni casi vedo una sufficienza che se vuoi vincere lo Scudetto non puoi avere"

MilanNews.it

Luca Serafini, giornalista, si è così espresso a MilanTV nel post Torino-Milan: "Nel secondo tempo c'è stato più Torino che Milan. Oggi i rossoneri non sono arrivati a tirare. È mancato il supporto dei trequartisti a Giroud, è stato insufficiente. Tomori esce sfinito perché non sei mai riuscito a ricostruire qualcosa. Un tarlo ce l'hai quando passano le partite e non segni, ma è anche vero che in alcune situazioni vedo un po' di sufficienza che se vuoi vincere lo Scudetto non puoi avere".