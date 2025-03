Serafini: "Io non capisco la preferenza di Musah su Fofana, sono due categorie diverse"

Il Milan vince due partite di fila contro Lecce e Como, entrambe in rimonta, senza però dare grossi spunti sul piano del gioco e su alcune prestazioni individuali. Luca Serafini, noto giornalista, ne parla così in un video sul canale YouTube di Carlo Pellegatti:

“Giampaolo e Fabregas dopo le partite hanno detto: “Noi abbiamo messo in campo tutto quello che avevamo.” - e lo abbiamo visto - “Loro hanno vinto le partite perché hanno giocatori formidabili”. E io a marzo un Milan con identità non lo vedo… Sabato contro il Como nel primo tempo hai giocato in contropiede, di rimessa. Sbagliando tra l’altro l’inverosimile. Io non capisco la preferenza di Musah su Fofana… È un mese che Fofana riposa, sono due categorie diverse. Musah come Angelo Colombo? Colombo crossava, poi faceva anche gol ogni tanto… Musah invece sbaglia gol pazzeschi. Ogni tanto ha spunti interessati… Ma Fofana-Bondo sembra vietato dal regolamento. Contro il Como si è rivisto finalmente Loftus-Cheek, ma un Loftus-Cheek che ha dato sostanza. Nel finale si è dato da fare per tamponare un Como che ci ha provato fino alla fine, però il Milan ha preso una traversa e si è mangiato il 3-1: contrariamente a Musah lì Reijnders ha tirato benissimo, però la palla è uscita di un millimetro dal palo. Musah aveva 12 opzioni, ha scelto quella più complicata per uno che non è tecnicamente preparato”.