Serafini: "Lasciate fare Tare"

vedi letture

Il Milan nella giornata di ieri ha finalmente annunciato Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo del Club, andando a colmare una lacuna presente ormai da due stagioni. Luca Serafini, nota giornalista e firma rossonera, ne parla così sul www.filippogalli.com, blog dell'ex difensore rossonero campione d'Italia e d'Europa:

"Dopo aver rinunciato per 2 stagioni a un direttore sportivo acclarato e operativo, il Milan ha deciso di tornare a fruire di una figura così importante nell’assetto societario di un club di calcio. Il DS non è infatti solo l’uomo-mercato: sceglie l’allenatore, delinea con lui le strategie nell’allestimento della rosa, fa da collante tra la dirigenza e lo staff tecnico. Vive l’ufficio e lo spogliatoio.

E come mi hanno sempre detto i grandi DS e operatori, deve essere più bravo nelle cessioni che negli acquisti: sappiamo bene che un giocatore puoi azzeccarlo o sbagliarlo, a seconda di molteplici fattori come il carattere, l’ambientamento, l’integrità e altri orpelli essenziali per affermarsi. Qualche volta il fallimento di un giocatore dipende da lui stesso, non da chi lo ha scelto. Ciò che non devi sbagliare è la vendita.

In queste ultime sessioni il Milan ha commesso errori a ripetizione liberandosi di alcuni componenti della rosa: svenduto Krunic, venduto De Ketelaere, prestati Bennacer ma soprattutto Saelemakers e Kalulu a condizioni per nulla vantaggiose, praticamente (s)venduto Theo Hernandez al Como salvo suo rifiuto e così pure Pavlovic e Tomori a gennaio, per non parlare di Emerson Royal già pronto con le valigie e fatto giocare, cosicché si è infortunato e il trasferimento è saltato.

Oggi il Milan è alle prese con le situazioni spinose di Maignan, Leao, lo stesso Theo, le offerte per Reijnders, l’esubero di centravanti (Jovic, Morata, Abraham, Camarda, Gimenez), punti di domanda più o meno irrisolti come Chukwueze, Musah, Bondo, Thiaw…E’ chiaro, evidente, lapalissiano come sia necessario partire alla svelta con l’ingaggio dell’allenatore al più presto, per stabilire con lui le linee guida.

Igli Tare è senz’altro un eccellente uomo di spogliatoio e di ufficio, ha una rete di osservatori vastissima, ha costruito la sua figura dirigenziale grazie alla lunga esperienza da giocatore in Germania poi al Brescia, al Bologna e alla Lazio dove si è fermato poi, in giacca e cravatta, lavorando ben 14 anni con Claudio Lotito. Se da una parte questo connubio crea perplessità per il suo aziendalismo, dall’altra non si possono negare i suoi meriti oggettivi avendo contribuito alla scoperta di grandi giocatori in biancoceleste, alle triplici vittorie in Coppa Italia e altrettante in Supercoppa italiana e vincendo a livello individuale il premio “Italian Sport Awards” e quello come miglior direttore sportivo italiano conferitogli da Sportitalia.

I paletti che dovrà dribblare come un consumato slalomista, non sono pochi. Anzitutto il budget, a partire da quello del tecnico. L’esperienza Lopetegui-Fonseca-Conceiçao non sembra aver insegnato granché a Casa Milan: il depauperamento della rosa, la mancata qualificazione alle coppe europee, i disastri in Champions e in campionato, sono costati decine e decine di milioni per risparmiarne 5 o 6 su una figura importante per la panchina.

La parola d’ordine è di nuovo “profilo basso”. Poi, la cassa per il mercato. Bisognerà lavorare minuziosamente, chirurgicamente – appunto – nelle uscite, partendo dal presupposto che al Milan deve restare e deve avere l’ambizione di giocare, solo chi ci crede veramente. Progetto o non progetto. Dopo di che bisognerà individuare calciatori funzionali al gioco, alla mentalità, all’ambizione, percorsi da una fame atavica. Un Everest da scalare. Igli è un veterano delle montagne gigantesche, innevate, scoscese. Ha piccozza, scarpe chiodate, equipaggiamento personale: è la cordata che lascia perplessi".