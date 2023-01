Serafini: "Mi fa abbastanza ridere la Salernitana intorno all'arbitro al fischio finale. La partita era no contest"

MilanNews.it

Luca Serafini, opinionista, si è così espresso a MilanTV nel post Salernitana-Milan: "Mi fa abbastanza ridere la Salernitana intorno all'arbitro al fischio finale; hanno fatto un tiro in porta e il Milan li ha riesumati con una dormita collettiva all'83esimo. Nel secondo tempo il Milan è un po' calato con le gambe, però in generale è stata la miglior partita in trasferta dell'anno; alla squadra c'è da dire che, se non che non si possa chiudere una partita che dopo mezzora era 'No contest'. Le note positive, comunque, sono molte: per un'ora il Milan è stato quasi impeccabile".