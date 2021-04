Serafini: "Milan, attento al Genoa: i rossoblu sono bravi a difendersi e ripartire"

Intervenuto a MilanTv, Luca Serafini ha commentato così il match contro il Genoa: "Il Genoa gioca un calcio prettamente difensivo e sfrutta le fasce per due che davanti si muovono bene. Destro era esploso a Siena, ma poi non ha reso sotto le aspettative. Sono bravi a chiudere gli spazi dietro e a ripartire, ma meno quando devono offendere. Fatto sta che oggi abbiamo oggi una pseudo formazione titolare: è un modulo rodato e non ci sono giocatori fuori ruolo. Dobbiamo risolvere un problema rapidamente: recuperando i titolari, noi stiamo aspettando il loro miglior rendimento. Calhanoglu e Bennacer non si sono ancora espressi ai livelli che li competono".