Serafini-Milan TV, finisce la collaborazione pluriennale: il post del giornalista

vedi letture

Termina la collaborazione pluriennale tra Luca Serafini e Milan TV, canale tematico rossonero. Ad annunciarlo è sttao lo stesso giornalista con un messaggio sui social: "Dal 1999 al 2014, poi ancora dal 2017 al 2025. Sono 23 anni tra MilanChannel e MilanTv, un percorso lunghissimo ed esaltante in cui ho continuato a vivere e raccontare il mondo rossonero, nel bene e nel male. Grazie a Mauro Suma che mi ci portò e a Fabio Guadagnini che mi ci riportò. Grazie agli splendidi colleghi e colleghe, in particolare a Pasquale Campopiano e a Lamberto Siega per l’enorme stima. Un abbraccio ai moltissimi altri che non cito soltanto per non dimenticare nessuno. Gli amici continuerò a rivederli.

Sono onorato del rispetto guadagnato da una redazione appassionata, straordinaria per impegno e per amore: il mio sogno, lo sapete bene, è vedervi vivere e raccontare le emozioni di una finale europea vinta, come l’indimenticabile scudetto del 2022.

Dovrete aspettare un po’ per questo, mi rendo conto: bisognerà che un giorno cambino profondamente molte cose… Un giorno non lontano, lo spero per voi e per il Milan.

Per il resto, la società è padrona e quindi può decidere ciò che vuole, quando vuole e come vuole, comunicando (o non comunicando, come crede) motivazioni che spiazzerebbero persino chi per mesi mi ha dato del leccaculo, del servo, dell’aziendalista… Per quanto mi riguarda, l’importante è avere sempre la schiena dritta e la coscienza pulita.

Vi aspetto su Milancommunity, il mio talkshow dei tifosi dove l’unica regola è la libertà di pensiero in una civile espressione. Con l’entusiasmo di sempre".