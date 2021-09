Serafini: "Non c'è stata partita, è stato un Milan intensissimo per 90 minuti"

Il giornalista Luca Serafini, intervenuto a Milan TV al termine di Milan-Lazio, ha commentato soddisfatto la vittoria dei rossoneri ai danni degli uomini di Maurizio Sarri: "Non c’è stata partita, ha giocato il Milan e ha messo sotto la Lazio. È stato un Milan intensissimo per 90 minuti. Pensavo che il clima incidesse su un calo fisico, ma ad esempio Tonali e Rebic hanno corso per 90 minuti a perdifiato. L’unico difetto è stato essere arrivati al 40esimo sullo 0-0. Poi c’è stato il bellissimo gol di Leao e il rigore sbagliato di Kessie. Temevo un ritorno della Lazio nel secondo tempo ma non c’è stata chance.