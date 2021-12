Serafini: "Non meritavamo di uscire con 4 punti, che queste sei partite ci servano per l'anno prossimo"

Luca Serafini, intervenuto a Milan TV nel post partita di Milan-Liverpool, ha provato a fare il punto sulla Champions League giocata dai rossoneri: "Sono molto sereno. Mancano dei punti al di là della forza e dell’esperienza degli avversari, si va oltre la questione tecnica. Il Milan questa sera in assoluto tecnicamente non è così distante dalla formazione del Liverpool, a cui mancavano diversi titolari per scelta. Questa sera paradossalmente il migliore nel Milan è Kalulu che ha avuto la testa più libera degli altri. Adesso dico alla squadra di imparare da tutte queste sei partite, abbiamo regalato 3 gol: 2 al Porto e 1 al Liverpool. Non meritavamo di uscire con 4 punti. Poi prendiamo il bicchiere mezzo pieno, credo che giocare una sola partita alla settimana da qui a maggio può non essere uno svantaggio. Che queste sei partite servano a calciatori, allenatori e dirigenza per farci trovare l’anno prossimo in Europa più forti. Il pubblico è stato incredibile fino alla fine e anche dopo il fischio finale”.