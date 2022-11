Serafini: "Si è continuato sempre col tic toc... Errori uno dietro l'altro: bisogna fare le cose semplici!"

MilanNews.it

Luca Serafini, opinionista, si è così espresso a MilanTV nel post Cremonese-Milan: Ci sono stati errori dietro l’altro contro una squadra che non ha fatto due passaggi di fila, con tutto il rispetto… In certe partite devi avere la lucidità di sfruttare bene i calci piazzati: bisogna inventarsi qualcosa di diverso, devi sbloccarle in un modo che al Milan manca come i gol su calci piazzati. Dopo il primo tempo, il Milan doveva alzare il ritmo in rapidità, ma se tu continui col tic toc, cercando la giocata che non ti è mai venuta in 90 minuti, bisogna fare le cose semplici. Non abbiamo avuto nulla dai cambi.