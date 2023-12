Serafini: "Stasera mi è parsa tutta tranne una squadra che non è con l'allenatore"

vedi letture

Luca Serafini, opinionista, si è così espresso a MilanTV nel post Milan-Frosinone: "Sono sollevato, perché commentare scenari che non volevo pensare... Il Frosinone non è il Real Madrid, ma è la squadra rivelazione del campionato ed era in fiducia. Stasera mi è parsa tutta, tranne che una squadra disunita, uno spogliatoio spaccato, una squadra che non è con l'allenatore. Questo mi sembra il segnale migliore in attesa di recuperare i giocatori".