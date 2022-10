Serafini su De Ketelaere: "Anch'io avevo la sindrome del 'seminarista in caserma'. Diventerà una stella, ha bisogno di sbloccarsi"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Luca Serafini, noto giornalista, ha commentato a Milan TV il momento di De Ketelaere, che al fischio finale di Milan-Monza si è diretto subito verso gli spogliatoi con fare sconsalto e deluso per il gol sbagliato nel finale: "Anche a me è successo, avevo già un po’ di anni di esperienza perché avevo cominciato a lavorare molto presto; ma quando sono sbarcato a SportMediaset ho avuto anch’io la sindrome del 'seminarista in caserma' (ride, ndr). Quando capisci invece che la tua vita sarà lì, in caserma, svesti il saio, capisci cosa devi fare e inizi a marciare. Mi dispiace tantissimo che abbia sbagliato quel gol perché il giocatore diventerà una stella internazionale, ha bisogno di sbloccarsi. Ha bisogno di fare come Tonali nell’estate del 2021. Deve lasciare le vele e prendere il mare, questo deve fare De Ketelaere. Deve aiutarlo una scintilla".