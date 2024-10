Serafini su Fonseca: "In cosa mi ha stupito in queste settimane? Semplice, nel coraggio"

Nel pre partita di Bayer Leverkusen-Milan, il giornalista Luca Serafini ha presentato la sfida soffermandosi in modo particolare su un'analisi delle ultime settimane di Fonseca alla guida della formazione rossonera.

In cosa ti ha stupito di più Fonseca?

"Non è difficile, nel coraggio, perché lui una soluzione o un'idea l'aveva intravista, ci stava lavorando, però l'ha messa in atto con due centravanti. Cioè lui nel dopo partita del derby ci ha risposto "No guardate che questa roba qui io già la stavo provando con Reijnnders e Loftus-Cheek". Ho capito, ma è un conto è con un centrocampista, una mezz'ala, un conto è con Abraham, Morata e Leao, e Pulisic.

Ecco questa è la mossa che ha sorpreso più di tutti. Ci sono due paralleli: l'atteggiamento dei due giocatori, perché Abraham e Morata hanno dato una scossa, e l'intuizione ed il coraggio di lui di capire perché poi il calcio è fatto anche di queste cose".