Serafini su Leao: "Sarà Allegri a decidere chi e come sarà protagonista, quel che è certo è che Leao cambia in meglio"

vedi letture

Nel corso del suo Editoriale su MilanNews.it, il collega Luca Serafini si è espresso così sul ritorno a disposizione di Rafael Leao che completerà un reparto di attaccanti molto variegato. Ecco un estratto delle sue parole:

"Leao si riavvicina alla titolarità, Nkunku si avvia a raggiungere la condizione migliore, Gimenez si è sbloccato e non perde occasione per dimostrare la sua testardaggine per conquistare la fiducia propria e altrui. Non mi pare che l’abbondanza sia un problema, Leao è sempre e solo una soluzione. La migliore. Sarà Allegri a decidere chi e come sarà protagonista in prima linea, quel che è certo è che Leao cambia in meglio".