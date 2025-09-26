Verso Milan-Napoli, nel 2011 la prima vittoria di Allegri contro gli azzurri
Il Milan di mister Allegri vuole continuare a stupire tutti in campionato, e dopo le belle vittorie contro Bologna e Udinese il prossimo step è quello contro il Napoli di Conte, domenica sera a San Siro. Una partita importante, ma non decisiva per quello che è solo l'inizio di un percorso in questa stagione.
Numeri e dati pre partita
Il Milan ha vinto soltanto due delle ultime 12 partite (3N, 7P) disputate al Meazza contro il Napoli in Serie A (l'ultima nel febbraio 2024, per 1-0, con gol di Theo Hernández), dopo che era rimasto imbattuto nelle precedenti 19 gare interne (10V, 9N) contro i partenopei nella competizione. Tuttavia, i rossoneri hanno vinto la prima sfida interna della precedente gestione di Massimiliano Allegri contro i campani nel torneo, datata 28 febbraio 2011, per 3-0, grazie alle marcature di Zlatan Ibrahimovic, Kevin-Prince Boateng e Alexander Pato.
