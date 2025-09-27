De Paola elogia Allegri: "Sta tornando ai suoi livelli dopo essersi preso una pausa"
Paolo De Paola, giornalista, come di consueto è intervenuto a Maracanà sulle frequenze di TMW Radio. Questo un estratto delle sue dichiarazioni in vista del big match Milan-Napoli, e sul tecnico rossonero Massimiliano Allegri.
Milan-Napoli, confronto tra Allegri e Conte. Chi preferisce oggi?
"Se si vedono gli ultimi 5 anni non c'è da discutere, Conte è su un altro pianeta. Allegri sta tornando a certi livelli. Ha avuto una pausa che Conte non ha avuto. Adesso Allegri sta facendo finalmente vedere qualcosa di questo passato illustre".
DOVE VEDERE MILAN-NAPOLI
San Siro, ore 20:45
TV: Dazn
Web: MilanNews.it
SQUADRA ARBITRALE
Arbirtro: Chiffi di Padova
Asssitenti: Meli - Alassio
Quarto uomo: Marinelli
Var: Marini
Avar: Doveri
