De Paola elogia Allegri: "Sta tornando ai suoi livelli dopo essersi preso una pausa"

vedi letture

Paolo De Paola, giornalista, come di consueto è intervenuto a Maracanà sulle frequenze di TMW Radio. Questo un estratto delle sue dichiarazioni in vista del big match Milan-Napoli, e sul tecnico rossonero Massimiliano Allegri.

Milan-Napoli, confronto tra Allegri e Conte. Chi preferisce oggi?

"Se si vedono gli ultimi 5 anni non c'è da discutere, Conte è su un altro pianeta. Allegri sta tornando a certi livelli. Ha avuto una pausa che Conte non ha avuto. Adesso Allegri sta facendo finalmente vedere qualcosa di questo passato illustre".

DOVE VEDERE MILAN-NAPOLI

San Siro, ore 20:45

TV: Dazn

Web: MilanNews.it

SQUADRA ARBITRALE

Arbirtro: Chiffi di Padova

Asssitenti: Meli - Alassio

Quarto uomo: Marinelli

Var: Marini

Avar: Doveri