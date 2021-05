Serafini sul Milan: "Non avevo dubbi che sarebbe arrivato in Champions"

Luca Serafini, intervenuto a SkySport24, ha parlato così della stagione del Milan: "Ero convinto che il Milan andasse in Champions perchè so bene che lavoro è stato fatto nell'ultimo anno e mezzo. Dopo il lockdown il Milan aveva fatto benissimo, quindi ho sempre creduto che i rossoneri potesso fare un grande campionato. Non avevo dubbi che sarebbe arrivato tra le prime quattro. Con Ibra più presente il Milan sarebbe potuto arrivare anche più in alto".