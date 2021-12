Serafini sul Milan: "Risultato rotondo, ora dieci giorni fondamentali"

Al termine del match contro il Genoa, Luca Serafini ha analizzato la partita dal salotto di Milan TV: "Primo tempo ancor ancora un po’ titubante. Siamo partirti spaventati, poi ha segnato Ibra. Queste partite bisogna chiuderle senza perdersi in fronzoli. Qualche giocatore sta crescendo. Un risultato rotondo contro una squarta in difficoltà, ma è così che si gestiscono queste partite, senza subire gol. Peccato che dopo pochi minuti abbiamo pagato dazio col solito infortunio. La prossima giornata dirà qualcosa in più, qualcuno perderà punti. Il Milan gioca con l’ultima in classifica in casa. Sono dieci giorni fondamentali a partire da stasera".