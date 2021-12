Serafini: "Torniamo a vivere una notte così dopo anni, vanno ringraziati società, dirigenza e allenatore"

Luca Serafini, intervenuto a Milan TV, ha commentato così la grande sfida di questa sera tra Milan e Liverpool: "Io mi sento molto dentro perché torno a vivere una notte che due anni fa non pensavo avrei rivissuto così rapidamente. È la sera in cui ringraziare proprietà, società, Pioli e la squadra che ci hanno regalato in così breve tempo la gioia di giocare il più difficile girone di questa Champions. Lo dimostra l’equilibrio tra le tre squadre dietro il Liverpool E lo dimostra anche il fatto che dietro al Liverpool è ancora tutto aperto. Il Milan è dentro, è competitivo in Italia, comincerà a frequentare la Champions con la sua frequenza storica. Viviamoci questa notte, sono sicuro che la squadra non ci tradirà e vada come deve andare”.