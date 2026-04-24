Serena: "Chi ha più da perdere? Il Milan. Mi è sembrato davvero in difficoltà"

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In occasione del big match di domenica sera che, alle 20.45 sul palcoscenico di San Siro, metterà una di fronte all'altro Milan e Juvnetus, ha parlato ai microfoni di Tuttosport un doppio ex della gara come l'attaccante e oggi opinionista Aldo Serena. La partita mette in palio punti pesantissimi, quasi definitivi, per la lotta Champions League e pone di fronte due squadre che hanno avuto diversi punti di contatto nell'arco di questa stagione, vissuta forse in maniera speculare. Un estratto delle dichiarazioni di Serena.

Aldo Serena su quale delle due squadre ha più da perdere dal confronto di domenica sera: "Direi il Milan. Nelle ultime uscite - compresa la vittoria con il Verona - mi è sembrata una squadra davvero in difficoltà. Non comanda la partita e non dà mai l'impressione di saper mettere sotto l'avversario con violenza. La Juventus, invece, dall'arrivo di Spalletti, ha imparato a farlo. Motivo per cui il canovaccio del match dovrebbe vedere i bianconeri all'attacco, con un pressing costante nella metà campo avversaria e, viceversa, un Milan che si chiuderà a riccio per provare a sfruttare le ripartenze".