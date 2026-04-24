Furlani oggi sarà a Milanello: altro incontro previsto con Allegri

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Nella giornata di ieri è stato riportato come presso la sede di via Aldo Rossi, Casa Milan, si sia tenuto un nuovo summit di mercato tra Massimiliano Allegri e la dirigenza rossonera. Attorno al tavolo, oltre al tecnico livornese, anche l'amministratore delegato Giorgio Furlani oltre che il direttore sportivo Igli Tare: si è parlato del momento della squadra, delle ultime cinque giornate ma anche delle prospettive future della rosa, specialmente in chiave calciomercato.

Un incontro di routine che si ripeterà già oggi, anche se con una scenografia diversa: secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport questa mattina in vista dell'allenamento dell'anti-vigilia della partita contro la Juventus, Giorgio Furlani sarà al centro sportivo di Milanello dove seguirà l'allenamento con la squadra e dove avrà la possibilità di incontrare nuovamente Massimiliano Allegri, come già era capitato tra la gara contro l'Udinese e quella contro l'Hellas Verona.