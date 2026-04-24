Si interrompe ufficialmente il rapporto tra la Roma e Claudio Ranieri

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Dopo un paio di settimane di tensioni, botta e risposta, la Roma ha preso la sua decisione e ha deciso di spalleggiare il tecnico Gian Piero Gasperini. A farne le spese è Claudio Ranieri che l'anno scorso aveva salvato i giallorossi dopo una prima parte di stagione ed era rimasto in società come consulente. Negli ultimi giorni però sono emerse le incompresioni tra Ranieri e Gasperini, con un botta e risposta ai microfoni e poi con le divergenze che sono continuate nel muro di Trigoria.

Il comunicato della Roma: "L’AS Roma comunica che il rapporto con Claudio Ranieri è terminato. Il Club desidera ringraziare Claudio per il suo significativo contributo alla Roma. Ha guidato la squadra in un momento molto difficile e saremo sempre grati per i suoi sforzi. Guardando al futuro, la nostra direzione è chiara. Il Club è solido, con una leadership forte e una visione ben definita. L’AS Roma verrà sempre al primo posto. Abbiamo piena fiducia nel percorso che ci attende sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini, con l’obiettivo condiviso di crescere, migliorare e ottenere risultati all’altezza della nostra storia".