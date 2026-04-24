Serena: "Preoccupato dall'involuzione di Leao: un peccato vederlo buttarsi via"

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In occasione del big match di domenica sera che, alle 20.45 sul palcoscenico di San Siro, metterà una di fronte all'altro Milan e Juvnetus, ha parlato ai microfoni di Tuttosport un doppio ex della gara come l'attaccante e oggi opinionista Aldo Serena. La partita mette in palio punti pesantissimi, quasi definitivi, per la lotta Champions League e pone di fronte due squadre che hanno avuto diversi punti di contatto nell'arco di questa stagione, vissuta forse in maniera speculare. Un estratto delle dichiarazioni di Serena.

Il confronto di Serena tra i due 10, Kenan Yildiz e Rafael Leao: "Kenan ora e a un bivio, perché non è ancora un 10 vero e proprio: deve scegliere se seguire le orme di Platini, innamorandosi maggiormente del gol; oppure se vuole rimanere un Laudrup. L'uomo squadra è anche quello che chiude la stagione con 20 reti... Quindi sta a lui scegliere dove vuole andare. Quanto al portoghese, sono preoccupato dalla sua involuzione. È davvero un peccato vedere un ragazzo con questo fisico - prorompente - e questa qualità buttarsi via. A differenza di Yildiz, Leao sembra un oggetto estraneo alle dinamiche di squadra. Non è collegato con il resto dei compagni. Si accenda a intermittenza, facendo sempre una partita a sé».