Paramount acquista Warner Bros: anche RedBird coinvolta nell'operazione da 111 miliardi di dollari

vedi letture

Come viene riportato dai colleghi di Calcio e Finanza è andata in porto la trattativa che ha portato alla cessione di Warner Bros Discovery che passa sotto l'egida del gruppo Paramount. Il totale dell'operazione è di circa 111 miliardi di dollari, al cambio attuale poco meno di 95 miliardi di euro: la trattativa si è conclusa dopo che negli scorsi mesi Warner Bros era stata molto vicina a essere ceduta a Netflix che, però, sul più bello si è tirata indietro e ha aperto il campo per Paramount.

Come viene riportato e sottolineato, la maxi-fusione è stata guidata, lato acquirente, dalla Paramount Skydance, società che è partecipata anche da RedBird di Gerry Cardinale, proprietario rossonero. La stretta di mano ultramiliardaria segna la fine di una trattativa molto lunga che non ha evitato colpi di scena e momenti di tensione tra le varie parti coinvolte.