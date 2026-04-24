Verso la Juve, Allegri ne cambierà solamente uno rispetto a Verona

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Domenica sera si avvicina e di conseguenza è sempre più prossimo il big match Milan-Juventus, valido per la 34^ giornata del campionato di Serie A Enilive, che mette sul piatto dei punti pesantissimi in ottica Champions League. In particolare i rossoneri con una vittoria sarebbero non certi ma quantomeno molto fiduciosi di ottenere il pass per la prossima edizione della massima competizione europea: con un pareggio e una sconfitta, anche in base ai risultati di Roma e Como, tutto verrà rimandato alle ultime quattro giornate.

Dopo due sconfitte consecutive contro Napoli e Udinese, arrivate dopo l'ultima sosta per le Nazionali, il Milan ha ritrovato i tre punti a Verona pur senza splendere. Massimiliano Allegri tra oggi e domani a Milanello farà le prove definitive della sfida contro il suo passato e rimarrà ancorato al 3-5-2, con un undici titolare che rispetto al "Bentegodi" dovrebbe variare solo per un giocatore: previsto il rientro di Saelemaekers tra i titolari, al posto di Athekame. Davanti a Maignan si conferma la difesa a tre con Tomori, Gabbia e Pavlovic. In mezzo al campo Fofana insieme agli insostituibili Modric e Rabiot, mentre Bartesaghi chiude la linea a cinque a sinistra. In attacco propensione a continuare con Leao e Pulisic.