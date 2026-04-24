Chelsea all'ennesimo cambio in panchina: Filipe Luis il favorito

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(ANSA) - LONDRA, 23 APR - E' il brasiliano Filipe Luís il favorito per diventare il prossimo allenatore del Chelsea FC dopo l'esonero di Liam Rosenior. Mentre la società londinese ha fatto sapere che si prenderà alcune settimane per scegliere il tecnico a cui affidare l'ennesimo progetto di ricostruzione, l'ex terzino brasiliano — 26 presenze con i Blues nella stagione 2014/15 — viene indicato come il candidato più forte finora emerso. Rosenior, licenziato dopo appena quattro mesi dalla firma di un contratto della durata di sei anni e mezzo, ha pagato la quinta sconfitta consecutiva in Premier League senza segnare nemmeno un gol, un filotto che ha allontanato il Chelsea dalla zona UEFA Champions League.

Da qui la decisione della dirigenza di Stamford Bridge, che negli ultimi otto anni ha cambiato ben 11 allenatori: l'ultimo a restare in carica per almeno due stagioni sulla panchina dei Blues è stato Antonio Conte. Dietro a Filipe Luís — il cui ultimo incarico è stato quello di allenatore del CR Flamengo e ora quotato a 13/8 — si colloca Andoni Iraola (favorito a 2/1), attuale tecnico del AFC Bournemouth. Sul podio dei papabili figura anche un'altra ex stella dei Blues, Cesc Fàbregas. Tra i nomi circolati in questi giorni compaiono inoltre Calum McFarlane, appena nominato allenatore ad interim del Chelsea, e il manager del Crystal Palace FC, Oliver Glasner. (ANSA).