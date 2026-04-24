Tomori racconta dell'interessamnto della Juventus nel corso della passata stagione

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Momento clou della stagione per il Milan che, tra due giorni, domenica sera a San Siro alle ore 20.45, affronterà la Juventus in un big match che mette l'Europa che conta in palio: con una vittoria la Champions League sarebbe decisamente vicina, con una sconfitta o un pareggio ci sarebbe ancora tanto da sudare dalle parti di Milanello. Protagonista sarà Fikayo Tomori che quest'anno ha ritrovato una certa continuità in campo con Allegri: il centrale inglese è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Il racconto di Tomori sulla passata stagione e la possibilità che ebbe di trasferirsi alla Juventus: "Lo scorso anno è stato difficile e non siamo arrivati in Europa. C'erano delle voci sul mio futuro anche perché non giocavo tanto. Io però non ne ho mai parlato e non ho approfondito l'argomento: il mio unico pensiero era tornare tra i titolari e aiutare la squadra. Ora sto giocando di più e sono felice"