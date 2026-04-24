Nesta: "Istanbul una delle serate più brutte della mia vita calcistica: mi ha ucciso"

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In occasione dei suoi 50 anni, compiuti nel corso del mese di marzo, il leggendario difensore rossonero e della Nazionale Italiana Alessandro Nesta è stato protagonista di un'intervista sui canali di DAZN, in particolare nel programma "Giorgia's Secret" condotto dalla collega giornalista Giorgia Rossi. Un viaggio nella carriera e nella vita attuale di uno dei difensori più forti della storia del calcio, all'interno del quale si è ovviamente parlato anche di Milan, passato e presente. Un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di Nesta sul ricordo della finale di Istanbul persa contro il Liverpool: "Istanbul è stata una delle serate più brutte della mia vita calcistica: mi ha ucciso, per mesi ho dormito male e per mesi ci pensavo ogni volta che aprivo gli occhi la mattina. È stata veramente tosta: però capita e poi anche per la giornata più brutta che puoi avere, ti capita una rivincita. L’importante è che quando ti ricapita devi esserci e stare sul pezzo: perciò è andata come doveva andare"